Calciomercato Milan – Maldini spiazza tutti: “Colpo low cost, che affare a gennaio!”

Calciomercato Milan – Colpo low cost per il centrocampo

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – E’ una vera e propria emergenza quella che ha colpito il Milan a centrocampo. Dopo l’infortunio di Ismael Bennacer, è arrivata col Sassuolo la squalifica di Franck Kessié e il problema muscolare di Sandro Tonali. Contro la Lazio, nell’ultima partita del 2020, la metà campo rossonera dovrà necessariamente cambiare volto. Rade Krunic è sicuro di una maglia da titolare e, accanto a lui, giocherà uno tra Hakan Calhanoglu e Davide Calabria. Considerando che lo stesso Krunic, sinora, non ha offerto prestazioni particolarmente brillanti, è possibile che il Milan a gennaio provi a prendere anche un centrocampista. Sul taccuino di Maldini e Massara sono già stati scritti diversi nomi.

Stando a quel che riferisce calciomercato.com, uno dei preferiti è quello di André Zambo Anguissa, mediano camerunense in forza al Fulham, classe 1995. Il club londinese lo ha acquistato dal Marsiglia nel 2018 per circa 30 milioni di euro e, dopo una stagione con 25 presenze, lo ha girato in prestito al Villareal. Terminata l’esperienza col ‘Sottomarino Giallo’, Anguissa è tornato al Fulham nella scorsa sessione di calciomercato. In questa stagione ha accumulato 14 presenze in Premier League in altrettante partite, anche se non sempre da titolare. E’ un centrocampista molto forte fisicamente, bravo nel gioco aereo e nel recuperare il pallone. Tuttavia, segna col contagocce. Nella sua carriera, sinora, fra Ligue 1, Premier League e Liga ha realizzato appena 2 reti, entrambe con la maglia del Villareal nella passata stagione.

Il Milan potrebbe bussare alla porta del Fulham presentando una proposta sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Quello di Anguissa non è tuttavia l’unico profilo monitorato dalla dirigenza meneghina. Un altro giocatore che piace molto è Boubakary Soumaré, classe 1999 del Lille, già corteggiato la scorsa estate. Il club francese, che sinora ha sempre fatto muro, sta attraversando una difficilissima situazione finanziaria e a gennaio potrebbe aprire le porte alla cessione del suo centrocampista. Insomma, nonostante al momento non sia una priorità, il Milan sta davvero pensando di mettere a segno un colpo a metà campo. >>> Non solo Anguissa, l’infortunio di Ibra costringe Maldini a intervenire subito: pronti cinque bomber da portare a Milanello! <<<