Calciomercato Milan – Ibra nuovamente ko: “Cinque bomber caldissimi per gennaio!”

Calciomercato Milan – Cinque bomber dopo il ko di Ibra

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Non arrivano buone notizie per Stefano Pioli dall’allenamento di oggi. A Milanello, infatti, si è fermato nuovamente Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, che stava cercando di spingere per rientrare dall’infortunio, ha subito un nuovo problema muscolare. Per questo motivo salterà le prossime due partite e rientrerà sicuramente nel 2021. I suoi problemi, comunque, stanno spingendo la società a valutare il mercato di gennaio. Ci sono diversi bomber che possono arrivare, e il Milan sta valutando le varie opzioni. >>>Sono cinque i bomber che possono arrivare a Milanello a gennaio: ecco la lista completa<<<