Calciomercato Milan – Clamoroso addio? Maldini vuole zittire tutti!

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Milan sta crescendo in maniera esponenziale, l’obiettivo della società rossonera è quello di far tornare il Diavolo nell’Olimpo del calcio europeo. Ma c’è qualcosa di cui parlare. In particolare la vicenda Donnarumma preoccupa i tifosi rossoneri, che non vorrebbero perdere uno dei pochi veri fuoriclasse presenti in rosa. In questi giorni sono circolate tante notizie in merito, ma come stanno veramente le cose?

Sono state prontamente smentite le indiscrezioni trapelate in questo ultimo periodo sulla presunta richiesta di 10 milioni netti d’ingaggio da parte di Mino Raiola per il suo assistito. Come riporta calciomercato.com la verità è che la trattativa fra il numero 99 rossonero ed il Milan si troverebbe in una fase di stallo, ma questa non deve essere interpretata come una notizia negativa. Le parti si sono confrontate e si sarebbe deciso di sistemare prima la questione Ibra e poi di concentrarsi sul mercato in entrata. Proprio la campagna acquisti di alto livello che sta conducendo il duo Maldini-Massara sarebbe una cartuccia importante che il club meneghino potrebbe giocarsi al momento di sedersi al tavolo delle trattative. E allora, proviamo a capire quale sarebbe il piano del Milan per sbloccare l’operazione.

Il Diavolo si fa forte della volontà del calciatore che vorrebbe restare al Milan, accettando di crescere ancora insieme alla squadra. Dal 5 ottobre in poi (data in cui terminerà il calciomercato), ogni giorno sarà quello giusto per iniziare la trattativa per il rinnovo di Gigio. Si partirà dai 6,5 milioni di euro attuali, ma la sensazione è che i vertici rossoneri dovranno ritoccare l’ingaggio verso l’alto per convincere Raiola. Nessuna ansia comunque, il contratto scadrà nel 2021, ma c’è la volontà di entrambe le parti di arrivare ad un lieto fine. Arrivare all’accordo non sarà una passeggiata, ma allo stato attuale immaginare Donnarumma lontano da Milano risulta difficile. O almeno, si lavorerà per fare in modo che questo non accada. Nel frattempo, Maldini sogna anche altri 10 colpi (quasi) impossibili: almeno 4 possono arrivare davvero! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA