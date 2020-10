Calciomercato Milan, Calhanoglu si allontana? Maldini punta 10 nomi top

Calciomercato Milan, via Calhanoglu? Ecco 10 possibili sostituti

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Terminato ufficialmente il calciomercato, la dirigenza rossonera si è subito concentrata sui rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu. Per quanto riguarda il fantasista turco però, le parti sembrano ancora piuttosto lontane. La richiesta da parte del calciatore di un ingaggio da 5 milioni netti ha spiazzato la società meneghina. Il Milan proverà a risolvere la questione aumentando lo stipendio attuale del giocatore, ma difficilmente arriverà a quella cifra. Qualora dovesse rendersi necessaria una cessione del numero 10 rossonero a gennaio per non perderlo la prossima estate a zero, Maldini non si farà trovare impreparato. Nel mirino ci sarebbero già 10 grandi nomi che non farebbero rimpiangere Calhanoglu: eccoli tutti >>>VAI ALLA LISTA