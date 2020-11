Calciomercato Milan – Blitz Maldini: “Vuole chiudere subito!”

Calciomercato Milan – Maldini pronto a chiudere subito il colpo

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Ha dell’incredibile la metamorfosi del Milan avvenuta in questo strano 2020. I rossoneri avevano chiuso il 2019 con la scoppola di Bergamo, quel 5-0 del 22 dicembre sembrava poter dare il via a una rivoluzione. Una nuova gestione tecnica, con Ralf Rangnick al centro di tutto e l’addio di Pioli, Maldini e Massara. Dal girone di ritorno invece cambia tutto, e dall’arrivo di Ibra a Milanello i rossoneri sono un’altra squadra. Si trova un’identità di gioco, e soprattutto i giovani rispondo presente. In più a metterci lo zampino è anche il duo Massara-Maldini, con delle grandi intuizioni di mercato e ora l’ex capitano rossonero è pronto a mettere a segno un altro colpo.

Si tratta della permanenza di Brahim Diaz, talento spagnolo arrivato in estate in prestito dal Real Madrid. Il trequartista classe 1999 ha già convinto tutti, con Pioli che lo usa tanto in Europa League ma anche in campionato. In Serie A infatti lo spagnolo è uno dei primi cambi nella ripresa, uno spaccapartita in grado di fare la differenza se c’è da recuperare il risultato. Sono già tre le reti segnate da Brahim Diaz in rossonero nelle sue prime otto partite in Italia, e per questo Maldini lo vuole subito blindare.

Arrivato da Madrid in prestito secco, per il Milan sarà obbligatorio aprire una trattativa con il Real. Come riporta Tuttosport, i rossoneri sono già al lavoro per studiare la strategia giusta. Ci sono due opzioni da percorrere a Milan. La prima porta a un’offerta ufficiale per l’acquisto definitivo da presentare al Real Madrid, che valuta il cartellino di Brahim Diaz circa 25 milioni di euro. La seconda opzione invece prevede un’operazione in stile Morata in bianconero qualche anno fa. Ovvero un prestito con diritto/obbligo di riscatto a cifre piuttosto alte, magari vicine ai 30 milioni. Attenzione anche alla volontà del Real Madrid di inserire un controriscatto nell’affare, condizione che non sarebbe affatto gradita dal Milan. La partenza sprint del Milan in campionato ha esaltato la società. Per questo Maldini e Gazidis sono pronti al grande colpo per gennaio: ecco la lista completa degli obiettivi per gennaio! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA