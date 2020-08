Calciomercato Milan, giorni bollenti: settimana decisiva per un colpaccio!

Calciomercato Milan, prossima settimana decisiva per il grande colpo

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il calciomercato aprirà ufficialmente i battenti il 1 settembre, per concludersi il 5 ottobre, ma molte squadre si stanno già muovendo in maniera concreta per mettere a segno dei colpi importanti. Il Milan è certamente una di queste e i prossimi giorni potrebbero rivelarsi caldissimi per il mercato rossonero, dato che ci potrebbe essere una svolta per quanto riguarda un’affare molto importante. Secondo Il Corriere dello Sport, il Milan non avrebbe affatto mollato la pista Rodrigo De Paul, anzi, questo potrebbe essere proprio il momento propizio per affondare il colpo e beffare tutte le concorrenti. I contatti fra Augustin Jimenez, agente del fantasista dell’Udinese, e Paolo Maldini non si sarebbero mai interrotti. Il calciatore ha già comunicato alla dirigenza friulana che intende cambiare aria per misurarsi con un club che abbia ambiziosi superiori a quelle bianconere e in questo senso il Milan potrebbe garantire anche la vetrina dell’Europa League. Trovare un accordo sull’ingaggio non dovrebbe essere un problema, dato che il centrocampista argentino si accontenterebbe di una cifra inferiore ai 3 milioni di euro. Resta lo scoglio Udinese, che per il suo gioiello chiede 35 milioni, forte del contratto fino al 2024. Il numero 10 bianconero ha firmato con i friulani con la promessa di poter partire in caso di un’offerta consona. Potrebbe essere il momento giusto per affondare il colpaccio, dato che il calciatore farà di tutto per lasciare Udine. Pioli è affascinato dal fatto che De Paul sappia interpretare tutti i ruoli della trequarti e del centrocampo: si tratterebbe di un jolly utilissimo, considerate anche le partite europee. La prossima settimana il suo agente partirà per ascoltare le varie offerte dei club interessati, fra questi ci sarà sicuramente una tappa in casa Milan. Ma non è ancora tutto. Adesso Maldini accelera ed è pronto a sbloccare definitivamente il mercato rossonero: ora si valutano ben 8 scambi clamorosi! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA