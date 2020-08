Calciomercato Milan, all’improvviso arriva l’annuncio: “Accordo vicinissimo”

Calciomercato Milan, all’improvviso l’annuncio: “Rossoneri vicini all’accordo”

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Tra tutti i reparti che subiranno dei cambiamenti, quella dei terzini potrebbe essere la zona della rosa del Milan che uscirà più stravolta da questo calciomercato. L’addio di Ricardo Rodriguez è ormai cosa fatta, ma anche altri suoi compagni di reparto sono al centro di numerose voci di mercato. I rossoneri hanno particolare necessità di un rinforzo per la fascia destra, dove Calabria e Conti non hanno convinto molto durante l’ultima stagione. Nelle scorse settimane, uno dei nomi più gettonati per il posto di terzino destro del Milan era quello di Serge Aurier, laterale destro del Tottenham. Ma le richieste del club londinese, apparentemente troppo esose, avevano scoraggiato Maldini e soci dal proseguire nelle trattative. Tuttavia, stando a quanto arriva dal portale specializzato in calciomercato todofichajes.net, l’affare sarebbe invece non solo possibile, ma addirittura vicino alla sua conclusione. Il Milan starebbe dialogando con il Tottenham per trovare l’accordo definitivo, che dovrebbe essere siglato sulla base di 15 milioni di euro più bonus. Se questa indiscrezione trovasse riscontro, vorrebbe dire che il club inglese avrebbe ridotto notevolmente le sue pretese. I rossoneri stavano già valutando diverse alternative: si pensi a Emerson Royal e Denzel Dumfries. Ma è probabile che Aurier fosse la prima scelta della dirigenza. Per esperienza e carattere, l’ivoriano sarebbe sicuramente un elemento più semplice da inserire in una squadra che vuole crescere. È dunque molto probabile che presto arriveranno novità sul fronte Aurier, visto che l’acquisto di un terzino destro sembra una delle priorità di Casa Milan per le prossime settimane. Ma non è ancora tutto. Adesso Maldini accelera ed è pronto a sbloccare definitivamente il mercato rossonero: ora si valutano ben 8 scambi clamorosi! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA