Calciomercato Milan – Ecco l’esterno per Pioli: scambio e colpo in chiusura!

Calciomercato Milan – Scambio per il nuovo esterno d’attacco

ULTIME NEWS MERCATO MILAN –Nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli è di fondamentale importanza la linea dei tre trequartisti. Il tecnico del Milan, in questi ultimi mesi, ha spesso alternato il trio alle spalle del totem Zlatan Ibrahimovic. I titolari, in linea generale, sono Alexis Saelemaekers a destra, Ante Rebic all’opposto del belga ed Hakan Calhanoglu in mezzo ai due; alternative pronte (e spesso) utilizzate sono Brahim Diaz (schierabile in tutti e tre i ruoli, specialmente come vice del numero 10 turco), Rafael Leao (attualmente infortunato e schierato anche come vice Ibrahimovic), Samu Castillejo e Jens Petter Hauge.

Tra questi nomi, colui che ha trovato meno spazio di tutti – con un goal all’attivo – è l’ultimo citato. Hauge, arrivato a fine settembre dopo la superba prestazione con la maglia del Bodo Glimt a San Siro contro il Milan nel terzo turno preliminare di Europa League, ha giocato 4 partite per un totale di (soli) 44 minuti. Le sue qualità, comunque, sono fuori discussione. Esterno offensivo moderno: tecnico e rapido, unisce la bontà dei suoi piedi alla forza dei suoi 185 centimetri; preferisce giocare sull’out mancino per poter convergere verso l’interno del campo e calciare in porta; non disdegna andare anche sul suo lato debole (come dimostrato in occasione del momentaneo vantaggio norvegese a San Siro). Nonostante la giovane età, Hauge presenta già una buona maturità calcistica che potrebbe aiutarlo nel processo di inserimento nel campionato italiano: visione di gioco e capacità di aiutare anche in fase difensiva.

Per metterle a frutto anche in Italia, il Milan sta pensando di mandarlo a giocare in prestito già a gennaio. A questo proposito, nelle ultime ore sta circolando l'ipotesi di uno scambio con Boga del Sassuolo: la trattativa sembra fattibile, nonostante il club rossonero debba chiaramente allegare al suo numero 15 una somma di denaro vicina almeno ai 15 milioni di euro.