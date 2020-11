Calciomercato Milan – Cessione da record: offerta a Casa Milan da 50 milioni!

Calciomercato Milan – Possibile cessione da 50 milioni

ULTIME NEWS MERCATO MILAN –Il futuro di Ismael Bennacer, talento rossonero prelevato due estati fa dall’Empoli, potrebbe essere lontano da Milano. Il numero quattro rossonero sta sfornando prestazioni in crescendo. Così è diventato col passare dei mesi uno dei punti di riferimento del Milan targato Stefano Pioli. Ad una crescita delle sue personali prestazioni è corrisposta una crescita dell’intera squadra. Il Milan sembra nona vere alcuna intenzione di privarsi del suo centrocampista, ma le sirene di tutta Europa iniziano a squillare prepotentemente a Milanello e una sua possibile cessione partirebbe da una base non inferiore ai 50 milioni di euro.

LE SUE DICHIARAZIONI E L’INTERESSE DEL PARIS SAINT GERMAIN – “Ora conosco meglio la squadra e ho un po più fiducia dal mister. Sto imparando e sto crescendo. Sto facendo sempre meglio. Stiamo provando a far bene con Kessie. Il centrocampo è la parte più importante in una partita”. Così parlava l’algerino solo qualche settimana fa. In Francia se ne parla da un po’: il Psg è alla ricerca di un centrocampista centrale con le caratteristiche di Bennacer e Leonardo, ex d.t. del Milan e attuale d.s. del club della capitale, è tra i principali estimatori dell’algerino.

L’INDISCREZIONE E LA POSSIBILE PLUSVALENZA DI ELLIOTT – Secondo quanto riportato dal portale Todofichajes.com, sarebbe infatti soprattutto il PSG ad insistere per l’ex Empoli. Il Dt dei parigini avrebbe già avuto dei contatti con l’entourage del giocatore e il Milan, con il club vice-campione d’Europa che sarebbe avanti rispetto al City nella corsa al nazionale algerino. Dal punto di vista rossonero, l’acquisto di un uomo come Tonali sembra aver coperto quel ruolo del campo. Inoltre rivenderlo al prezzo della clausola permetterebbe di generare, al netto dell’ammortamento, quasi 39 milioni di plusvalenza. La più ricca con un calciatore acquistato durante la gestione Elliott. Se Bennacer è ritenuto incedibile e il Milan farà di tutto per tenerlo, Maldini e Gazidis sono pronti a un mercato di gennaio da urlo. Quattro addii in casa rossonera, cinquanta milioni in cassa per tre colpi da Champions! >>>LEGGI LA NOTIZIA