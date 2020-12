Calciomercato Milan – Arriva il nuovo “dieci”: colpo stellare in Serie A!

Calciomercato Milan – Arriva il nuovo “dieci” dalla Serie A!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il Milan viaggia a vele spedite in campionato, così come in Europa. Risultati importanti e voglia di tornare grandi, il più presto possibile. La dirigenza rossonera è soddisfatta del lavoro di Stefano Pioli, questo non è un mistero e vorrebbe anche rinforzare la rosa in vista dei prossimi impegni e non solo. Il Diavolo si avvicina al salto di qualità e l’intenzione è ovviamente quello di farlo regalando all’allenatore giocatori importanti. Negli ultimi giorni si è diffusa la voce dell’interesse del Milan nei confronti di Luis Alberto. Lo spagnolo sembra essere in rotta con i biancocelesti e i rapporti con il presidente Lotito se non sono al minimo storico, poco ci manca. Il giocatore potrebbe lasciare la Capitale, anche se pochi mesi fa ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2025.

Secondo quello che riporta la Gazzetta dello Sport, arrivare al calciatore resta molto difficile, soprattutto a gennaio. Strapparlo ai biancocelesti nella prossima sessione di mercato è quasi impossibile. A stagione finita però la situazione potrebbe cambiare, soprattuto se Simone Inzaghi lascerà la panchina. Il tecnico infatti non ha ancora firmato il rinnovo di contratto e non è detto che lo farà, anche in questo caso i rapporti con Lotito giocheranno un ruolo fondamentale, come con Luis Alberto. In estate quindi il Milan potrebbe tentare l’affondo. Lo spagnolo piace molto alla dirigenza, ma la trattativa è legata a doppio filo al destino di Hakan Calhanoglu e al suo possibile nuovo accordo con i rossoneri. I due infatti sono del tutto intercambiabili e sovrapponibili.

Il Diavolo però dovrà fare attenzione perché il rendimento di Luis Alberto in queste ultime stagioni ha attirato le attenzioni di club importanti come il Siviglia e il Paris Saint-Germain, che sono sulle sue tracce. Accomunate dalla possibilità e la voglia di arrivare al numero dieci biancoceleste. In estate quindi potrebbe esserci all’orizzonte un’asta estiva per il trequartista spagnolo. >>> Ed in queste ore arriva la tegola sul fronte Ibra: lo svedese va ancora ko, Maldini pronto a intervenire subito a gennaio con cinque bomber da portare a Milanello! <<<