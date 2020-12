Calciomercato Milan – Pellegatti a sorpresa: “Colpo perfetto per il Milan!”

Calciomercato Milan – Pellegatti svela il “colpo perfetto”

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il Milan è la sua dirigenza stanno lavorando duramente in vista della prossima sessione di mercato di gennaio. Paolo Maldini e Frederic Massara su tutti si stanno dando da fare per regalare rinforzi pronti a Stefano Pioli. Considerando la attuale posizione in classifica dei rossoneri infatti, le ambizioni non possono che essersi notevolmente innalzate. Ecco dunque che rinforzi importanti risultano necessari. Ciò specie a causa dei numerosi infortuni che hanno colpito la rosa rossonera nelle ultime settimane. Kjaer, Theo Hernandez, Bennacer, Ibrahimovic: la loro assenza pesa fin troppo.

GLI ULTIMI NOMI E LA NECESSITA’ DI “FARE QUALCOSA” – Se per la difesa nomi sono assodati e già conosciuti dalla sessione di mercato estiva, in attacco le cose stanno diversamente. Sono vari i nomi che si avvicendano nel corso delle settimane e che potrebbero fare al caso rossonero. L’ultimo esempio viene dalle parole del giornalista tifoso rossonero Carlo Pellegatti. Ha sottolineato infatti l’esigenza per i rossoneri di disporre di un sostituto di Ibrahimovic, per far rifiatare lo svedese: decisivo ma pur sempre prossimo ai 40 anni. «Il giocatore ideale secondo me per questo Milan sarebbe Leonardo Pavoletti del Cagliari. È un giocatore di buona caratura che può essere utile per fare l’alternativa a Ibrahimovic. E’ quello che ci serve. La dirigenza deve continuare a lavorare e tessere la tela in questo periodo. Deve essere pronta a gennaio sugli obiettivi di mercato da prendere».

LE MOSSE DI MALDINI E LE POSSIBILITA’ – Insomma, Pavoletti è solo uno dei nomi su cui il Milan potrebbe fiondarsi. Dalla sua parte un basso ingaggio e un basso costo. L’appeal del calciatore certo non stuzzica la tifoseria rossonera. Un calciatore con le sue caratteristiche potrebbe essere però proprio quello che fa al caso del Milan di Stefano Pioli. Una cifra sui 10-15 milioni potrebbe convincere il Cagliari, con il Milan che farebbe sicuramente gancio sulla volontà, indubbia, del calciatore. >>> Ed in queste ore arriva la tegola sul fronte Ibra: lo svedese va ancora ko, Maldini pronto a intervenire subito a gennaio con cinque bomber da portare a Milanello! <<<