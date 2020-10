Calciomercato Milan – Altro colpo alla Tonali: c’è un gioiello nel mirino!

Calciomercato Milan – Maldini pensa ad un nuovo gioiello

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Massara e Maldini sono consapevoli di aver costruito un’ottima squadra. I fatti sono dalla loro parte. Ma è altrettanto innegabile che la rosa a disposizione di Pioli manchi ancora di qualche pezzo. La dirigenza rossonera la sa molto bene e lo ha anche ammesso apertamente attraverso le parole di Maldini e Gazidis. Il Milan quindi è pronto a tornare fortemente sul mercato, già a gennaio. Ecco perché in questo momento i nomi accostati ai rossoneri fioccano e ne spuntano sempre di nuovi.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, un altro “baby prodigio” sarebbe finito nel mirino della dirigenza rossonera. Stiamo parlando di Matteo Lovato. Il difensore centrale del Verona sta attirando l’attenzione di diverse squadre su di sé. Prestazione dopo prestazione, si sta rivelando un giovane con un futuro davvero molto promettente. Può essere schierato sia come centrale di destra che di sinistra e abbina un fisico statuario a una buona tecnica. E c’è di più.

Il ragazzo corrisponde agli standard dell’ultimo calciomercato in entrata. Ovvero, ha soli 2o anni. Il fatto che Massara e Maldini stiano lavorando alla costruzione di una squadra giovane, ormai, non è più un segreto. Diaz, Tonali, Saelemaekers e Hauge sono la testimonianza del fatto che il mercato della dirigenza rossonera sia stato effettuato con uno sguardo rivolto al futuro. Lovato rientrerebbe perfettamente quindi in questi standard, anche se il Verona spara già alto per lui: la valutazione attuale del ragazzo classe 2000 è di circa 15 milioni di euro. Ma non è ancora tutto. Maldini infatti valuta anche alcuni nomi davvero clamorosi: 12 mostri a costo zero, ecco chi può arrivare! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA