Calciomercato Milan – Annuncio da brividi: “Tutto vero, trattativa in corso”

Calciomercato Milan – L’ultima notizia fa suonare l’allarme rosso

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – I rossoneri stanno attirando l’attenzione di tutti. Non solo in Italia ma soprattutto in Europa. Nessuno si sarebbe mai aspettato un rendimento del genere. Pioli ha fatto una vera e propria magia. In pochi mesi è riuscito a capovolgere completamente una situazione che ad un certo punto sembrava molto complicata. Adesso però nessuno può discutere l’operato del tecnico emiliano. E poi c’è il calciomercato. L’ultimo è stato molto positivo e ha dato una mano a Pioli. E anche nel prossimo, quello di gennaio, si attendono novità importanti. Da questo punto di vista, nell’ultimo periodo a Milanello sono arrivate parecchie notizie importantissime. Alcune positive, altre invece che fanno tremare tutto l’ambiente rossonero.

Una delle ultime è proprio tra quelle che di certo non possono far piacere al Milan, anzi. A riportarla è stato il noto giornalista della Bild, Christian Falk, su Twitter: “Tutto vero: Il Manchester United si trova in una concreta trattativa con Calhanoglu del Milan. I contatti vanno avanti da quest’estate. Il calciatore avrebbe già rifiutato una proposta dei bianconeri. Lo United non dovrebbe pagare il costo del cartellino, perché Calhanoglu è in scadenza di contratto a giugno del 2021″.

La situazione sembrerebbe essere dunque alquanto bollente. Il rinnovo di contratto pare essere in stand-by, tutto bloccato anche a causa delle pesanti richieste economiche da parte dell'entourage del giocatore. Gennaio si avvicina e qualora la situazione non dovesse sbloccarsi, allora sì che per il Milan sarebbe un problema. Proprio tra due mesi infatti, Calhanoglu potrebbe accordarsi con qualsiasi altro club a parametro zero. Il tempo stringe, l'allarme rosso è scattato.