Calciomercato Milan – Doppio colpo con Raiola: il Milan vuole chiudere ora!

Calciomercato Milan – Doppio colpo grazie a Raiola!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN –Rinnovi che scottano, soprattutto quelli di Donnarumma e di Calhanoglu, entrambi in scadenza a giugno 2021. Se la trattativa per il turco sembra essere la più complessa delle due, quella per il classe 1999 procede bene. A Casa Milan è ben chiaro che il rischio di perdere a zero il turco, in scadenza nel giugno 2021, sia decisamente alto. Pertanto la società ha giù iniziato a muoversi per evitare quella che sarebbe davvero una cattiva mossa di mercato. Donnarumma non ha mai nascosta la volontà di restare in rossonero per continuare la sua avventura. Andarsene ora sarebbe un’uscita a vuoto per lui: non avrebbe senso abbandonare la barca proprio ora che le vele sono spiegate. Ma sarebbe, sicuramente, peggio per il Milan perdere un ragazzo così giovane ma allo stesso tempo esperto. Per di più a parametro zero.

Il portiere del Milan, a pochi minuti dall’inizio del match contro la Fiorentina, ha fatto il punto della situazione: “Non c’è nessun problema, il mio procuratore sa cosa fare e ne parlerà con la società. Io penso solo a godermi questo momento, che spero duri il più a lungo possibile. Volontà di rimanere a lungo in rossonero? Certo”. Per questo motivo la dirigenza rossonera ha intensificato i contatti con Mino Raiola. Il super procuratore di Gigio (e di Ibrahimovic) ha dato da subito la disponibilità a restare all’ombra del Duomo, ponendo un paio di condizioni. La prima è quella economica, la seconda riguarda la clausola rescissoria.

Assieme a Donnarumma, anche Ibrahimovic (altro assistito di Raiola) potrebbe clamorosamente restare al Milan per un altro anno. Lo svedese, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non ha ancora approfondito l’aspetto economico del suo rinnovo, perché preferisce fare questo passo solo al momento giusto, ma ha già le idee piuttosto chiare. E Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! >>>LEGGI LA NOTIZIA