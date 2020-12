Calciomercato Milan – Arriva il bomber della Champions: “Vuole partire, c’è il Milan!”

Calciomercato Milan – Arriva il bomber della Champions!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Maldini e Massara stanno pensando se acquistare o meno un vice Ibrahimovic. L’attaccante è indispensabile per Pioli, ma l’infortunio di Napoli ha dimostrato come lo svedese, data anche l’età, possa andare incontro a ricorrenti infortuni. Tra l’altro non sempre da cui è facile rcuperare. Si è parlato molto, nelle ultime ore, di una possibile soluzione Giroud ma il francese non convince del tutto per via di una carta d’identità non verde. Ciò infatti sarebbe contrario alla linea assunta sino ad ora da Elliott, che ha sempre puntato sui giovani.

LE SOLUZIONI INTERNE E LA RICERCA DELL’AFFARE IN STILE POBEGA – La scelta di Ibra però già andava in controtendenza e si è rivelata ampiamente fruttuosa. E’ vero che Rafael Leao e Ante Rebic possono giocare nello stesso ruolo dello svedese, ma con le dovute proporzioni. Poi c’è la soluzione interna. Evidente che una cessione di Colombo costringerebbe di fatto la società ad acquistare un nuovo centravanti. Maldini sta pensando di mandare via il classe 2001 in prestito, proprio come successo con Tommaso Pobega. E i risultati si stanno vedendo.

I FRENI DELL’AGENTE E LA SOLUZIONE ALTERNATIVA – Sulla possibile trattativa con i Blues, l’agente di Giroud, Michael Manuello, non si è mai sbilanciato. Ma lo stesso Giroud ha così parlato pochi giorni fa: “All’inizio della stagione pensavo di poter ancora aiutare la mia squadra, ma il mio utilizzo in campo si è ridotto molto. Sono chiaro sulla mia situazione, dovrò prendere una decisione a gennaio. Spero di prendere la decisione giusta, come ho sempre fatto”. Infatti secondo quanto scritto da Le10Sport, non è da escludere l’ipotesi che Giroud possa rinnovare il suo contratto il Chelsea. Notizia inaspettata, visto che è ormai da mesi che si parla dell’addio del francese, reduce dal poker clamoroso a Siviglia in Champions. Se non sarà Giroud, occhio anche ad altre occasioni: la più interessante è Arkadiusz Milik del Napoli. E Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! >>>LEGGI LA NOTIZIA