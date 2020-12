Calciomercato Milan – “Club in crisi e Maldini prova subito il gran colpo!”

Calciomercato Milan – Maldini prova il colpo da un club in crisi!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Paolo Maldini e Frederic Massara, con il sostegno della proprietà, vogliono potenziare una squadra che va già alla grande. Ecco il motivo del summit in piena regola per gettare le basi del mercato di gennaio. Il responsabile dell’area tecnica Paolo Maldini ha incontrato i suoi più stretti collaboratori per una riunione a Milanello. Dopo i falliti tentativi dell’ultima sessione estiva di mercato, la dirigenza rossonera torn alla carica. Si va alla ricerca di un centrale difensivo. Questo dovrà coprire il vuoto lasciato troppo spesso dagli infortuni di Musacchio e Duarte. Nel mirino abbiamo visto tanti calciatori, su tutti però Maldini ha provato a portare a casa con insistenza Kabak.

LA PRIMA OFFERTA ROSSONERA E LE PAROLE DI PAOLO MALDINI – Paolo Maldini ha le idee chiare e sembra pronto a lanciare l’assalto. Tra l’altro in una recente intervista concessa alla tv francese Telefootnon ha fatto giri di parole. Vogliamo un giovane, molto bravo nell’uno contro uno e con dei costi ritenuti idonei alla policy di Elliott. Ozan Kabak, talentuoso difensore classe 2000 dello Schalke 04, soddisfa perfettamente ai requisiti di questa ricerca. 15 milioni la prima offerta rossonera della scorsa estate, rispedita al mittente seppur con qualche difficoltà dalla squadra tedesca. 25 era la richiesta del tempo che il Milan non era riuscito a soddisfare.

LA CRISI NERA DELLO SCHALKE 04 E LE POSSIBILITA’ ROSSONERE – Ma ora le condizioni economiche del club tedesco sembrano peggiorate. Ee ciò risulta essere particolarmente anche in virtù della precaria condizione in classifica in cui versa la squadra. E ciò non può che avvantaggiare la strategia milanista, che attendeva proprio una situazione del genere. Questo poi per piazzare quello che potrebbe essere l’assalto decisivo. Non è da escludere, infatti, che si possa chiudere a condizioni molto più convenienti di due mesi fa. Nonostante ciò al Milan tengono le antenne dritte ed evidentemente non trascurano altre opzioni. Ed in queste ore i rossoneri cambiano i piani: tre grandi mosse per gennaio, Maldini è pronto a un grande mercato! >>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA