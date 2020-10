Calciomercato Milan – Affare impossibile, Pellegatti: “E’ arrivata una voce…”

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – La campagna acquisti rossonera, seppur positiva, non si è conclusa nel migliore dei modi. Maldini e soci avrebbero voluto mettere a segno qualche altro colpo, e sono già al lavoro per rimediare nel mercato di gennaio. Nonostante l’ultima sessione di calciomercato si sia conclusa da poco, le voci non accennano a fermarsi. L’ultima riguarda un’ipotesi davvero clamorosa, raccontataci da Carlo Pellegatti, storica voce rossonera e sempre vicinissimo alle questioni di Casa Milan.

“E’ arrivata una voce suggestiva, inaspettata. Si parla addirittura di uno scambio, accennato da qualcuno, tra Erikesn e Calhanoglu. Il turco, per come intende il calcio Conte, potrebbe essere più funzionale al gioco dei nerazzurri, mentre Eriksen giocherebbe da trequartista nel Milan. È qualcosa di cui si è parlato, ma che ho soltanto letto: non ho nemmeno telefonato a Casa Milan. La notizia non è arrivata neanche alla fase della smentita, però è un’idea che fa discutere” – ha svelato Pellegatti sul suo canale YouTube. Ma attenzione, perché il giornalista ha spiegato anche le motivazioni che portano al circolare di certe voci.

"Sembra che Calhanoglu pretenderà molto per quanto riguarda l'ingaggio, non si è ancora affrontato l'argomento rinnovo, però il tempo passa. Bisogna cominciare a tessere la trama per chiudere in fretta questa questione. Per adesso non se ne parla, anche perché la sosta per le nazionali ha frenato questa esigenza. Tornando all'ipotesi di scambio Eriksen-Calhanoglu, secondo me il Milan con Eriksen è sempre una squadra molto forte. Sono indubbiamente due campioni: Eriksen già assodato, mentre Calha sta entrando in quella cerchia".