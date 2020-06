Calciomercato Milan – Caos a Milanello: con Ibra salutano altri 4!

.

Calciomercato Milan

MILAN NEWS – È la notizia che ha scosso il mondo rossonero a 24 ore dalla sfida di Coppa Italia a Torino. L’incontro tra Gazidis e la squadra ha lasciato delle ferite difficili da ricucire. Il duro attacco di Ibra, anche comprensibile, può creare delle difficoltà sia nel match di domani che, soprattutto, sul futuro rossonero. Lo svedese ha messo in luce le carenze della dirigenza. Tra l’altro non al completo, vista l’assenza di Maldini. Questa debolezza messa in luce da Gazidis ha fatto preoccupare diversi big, che erano già in bilico prima della discussione di ieri. Il Milan dovrà cedere, su questo non c’è dubbio, ma potrebbe vedere una vera e propria rivoluzione con altri quattro big oltre Ibra pronti a lasciare Milanello: >>>VAI ALLA LISTA<<<