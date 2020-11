Calciomercato Milan – Cinque nomi per un attacco da urlo: Maldini chiude già a gennaio!

Calciomercato Milan – Cinque colpi per un grande attacco a gennaio

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – È un ottimo Milan quello visto nei primi due mesi di stagione. La squadra di Pioli sta stupendo tutti, giocando con qualità e mettendo in mostra un ottimo attacco. Il reparto offensivo, però, avrà bisogno di qualche rinforzo. Le rotazioni sono corte, come dimostrato dall’assenza di Ibra per Covid e di Rebic per infortunio. Nelle ultime settimane è emerso Rafael Leao, ma servono comunque delle rotazioni e il Milan ha ben chiaro questo punto. Sul mercato di gennaio ci saranno due grandi obiettivi.

Il primo è un difensore centrale, e i nomi caldi sono quelli di Lovato e Kabak. Serve però un attaccante, e Maldini è al lavoro da oltre un mese. La duttilità di Rafael Leao e Rebic permette al Milan di puntare sul miglior giocatore disponibile sul mercato. Serve un giocatore che possa giocare sulla trequarti, o che possa far rifiatare Ibra. Il mercato di gennaio offre cinque grandi possibilità, e Maldini è pronto a mettere a segno il gran colpo per puntare alla Champions: >>>VAI ALLA LISTA