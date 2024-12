Calciomercato Fiorentina: Commisso supera i biancocelesti, ci siamo!

La viola di Raffaele Palladino vorrà fare molte cose nella prossima finestra di mercato. L'obiettivo della dirigenza è quello di regalare al proprio tecnico nuovi innesti per provare ad arrivare in fondo in Conference League, magari però alzando al cielo il trofeo. Ovviamente anche la Serie A resta una priorità dei toscani - che faranno di tutto per qualificarsi ad una delle coppe europee. Nelle ultime ore, intorno al club di Commisso si parla di un sorpasso clamoroso di mercato ai danni dei biancocelesti di Baroni. Scopriamo insieme di cosa si tratta<<<