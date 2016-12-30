Il Milanista

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Abatantuono getty

Abatantuono scherza: "Deulofeu è la ciligina sulla trota"

R. I. Milanista

Il comico rossonero: "Orsolini? Inquietante per un milanista sentirsi dire che non arriva perché i cinesi hanno detto di no. Poi arriverà la Juventus, che notoriamente non ci sa fare, e lo prenderà la…

Gabriel, 26enne portiere brasiliano.

Calciomercato: Storari torna al Milan?

R. I. Milanista

Secondo quanto scritto da Alfredo Pedullà, ci sarebbe stata una telefonata tra Galliani e Storari: ritorno a casa per il portiere?

acerbi milano serata

Acerbi: "Al Milan ho fallito per colpa mia"

R. I. Milanista

L'ex rossonero: "Penso veramente solo al Sassuolo. Mi hanno dato molto anche durante la malattia. Poi, ovviamente, non posso nascondere l'ambizione di tornare in una grande squadra"

Birsa getty

Ex Milan, Birsa va in Cina

R. I. Milanista

Il fantasista del Chievo cercato da Shanghai Shenhua, Beijing Guoan e Changchun Yatai

Pellegri

Ag. Pellegrini: "Non lascerà il Sassuolo a gennaio"

R. I. Milanista

Pocetta: "Quando si parla del Sassuolo bisogna sempre partire dal presupposto che è un club ricco, composto da persone serie, che non hanno necessità di vendere"