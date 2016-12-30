Milan: ecco i giocatori rossoneri impegnati con le nazionali
Ecco la prima pausa nazionali, in cui Fonseca dovrà fare a meno di qualche giocatore. Questi i giocatori rossoneri convocati dal proprio paese
Ecco la prima pausa nazionali, in cui Fonseca dovrà fare a meno di qualche giocatore. Questi i giocatori rossoneri convocati dal proprio paese
Il patron neroverde: "Berardi? Sta per rientrare, non vediamo l’ora di vederlo nuovamente in campo"
Il comico: "Ovvio che la Juventus resti favorita, e consolidata dalle prime mosse del mercato di gennaio".
Ecco le parole del giornalista riguardo la Supercoppa italiana vinta dai rossoneri
Montella ha chiesto esplicitamente l'argentino
Il comico rossonero: "Orsolini? Inquietante per un milanista sentirsi dire che non arriva perché i cinesi hanno detto di no. Poi arriverà la Juventus, che notoriamente non ci sa fare, e lo prenderà la…
Incontro a Dubai tra Tare e Mendes
Secondo quanto scritto da Alfredo Pedullà, ci sarebbe stata una telefonata tra Galliani e Storari: ritorno a casa per il portiere?
L'esterno rossonero torna a Milano e carica l'ambiente
L'attaccante non si ferma mai
L'ex rossonero: "Penso veramente solo al Sassuolo. Mi hanno dato molto anche durante la malattia. Poi, ovviamente, non posso nascondere l'ambizione di tornare in una grande squadra"
Il giornalista: "Si vede la sua impronta sulla squadra"
Ecco le parole del capitato rossonero direttamente dal profilo Twitter del Milan
Il fantasista del Chievo cercato da Shanghai Shenhua, Beijing Guoan e Changchun Yatai
Il patron del Sassuolo "Il Sassuolo vuole crescere e non ha intenzione di vendere i giocatori migliori"
Ormai è fatta, il brasiliano presto in Russia
Il giornalista commenta il primo colpo di mercato dei rossoneri
Il portiere italiano non tornerà e vestire rossonero
Lo Shanghai SIPG sfida sul mercato i connazionali della SES
I rossoneri secondo la stampa francese vorrebbero il terzino ivoriano
Galliani, Fassone, SES: tutti avallano l'operazione, ora bisogna trattare con l'Everton
Gli inglesi non vorrebbero cedere il ragazzo con questa formula, su di lui anche altre pretendenti
Anche i rossoneri sull'esterno olandese
Dejan Joksimovic: "Spesso dall'Italia notizie prive di fondamento"
Il classe '97 sempre più lontano, Gasperini è pronto ad accoglierlo
Secondo la "Gazzetta dello Sport", il Milan punta dritto a Gerard Deulofeu in prestito secco
Il sito ufficiale rossonero lascia la parola ai fan
Contratti firmati, manca solo l'ufficialità
Pocetta: "Quando si parla del Sassuolo bisogna sempre partire dal presupposto che è un club ricco, composto da persone serie, che non hanno necessità di vendere"
I due infortunati saranno convocabili proprio contro i rossoneri