Abatantuono scherza: "Deulofeu è la ciligina sulla trota" R. I. Milanista Redazione Il Milanista 31 dicembre - 16:12 31 dicembre

Il comico rossonero: "Orsolini? Inquietante per un milanista sentirsi dire che non arriva perché i cinesi hanno detto di no. Poi arriverà la Juventus, che notoriamente non ci sa fare, e lo prenderà la…