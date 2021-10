Serie A – Le designazioni dell’ottava giornata. Per il Milan c’è Prontera

Ecco le designazioni arbitrali per l'ottava giornata di Serie A. Per il Milan c'è il fischietto bolognese Prontera

Dopo la pausa per le Nazionali nel week end torna in campo la Serie A. Ad inaugurare il turno, l'ottavo di campionato, sarà Spezia VS Salernitana match salvezza tra le due formazioni, ferme entrambe a 4 punti. Un turno, il prossimo, con due partite importanti: Lazio VS Inter e Juventus Vs Roma, affidate rispettivamente a Irrati e Orsato. Il Milan, senza Theo Hernandez e Mike Maignan, invece, ospiterà l'Hellas Verona di Juric. Per la partita l'AIA, Associazione Italiana Arbitri, sul proprio sito internet ha diramato le designazioni.