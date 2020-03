Uefa, Ceferin: “Coronavirus problema serio. L’Europeo…”

MILANO – Contattato dai microfoni di Sky Sports, Alexander Ceferin, Presidente dell’Uefa, si è espresso sull’emergenza Coronavirus: “Si tratta di un problema serio. Dobbiamo metterlo in cima alle nostre priorità e dobbiamo affrontarlo con la massima attenzione, perché ci sono molte competizioni in gioco. Sono ottimista e credo che le cose resteranno sotto controllo per l’Europeo. Non sono preoccupato, è uno scenario lontano dato che mancano ancora tre mesi. Siamo tranquilli e sicuri, per ora è tutto sotto controllo. Sono convinto che alla fine andrà tutto come previsto”.

