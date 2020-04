Olsson (Uefa): “Il virus potrebbe condizionare il calendario internazionale per anni”

MILANO – Lars Christer Olsson, membro del comitato esecutivo Uefa, con alcune dichiarazioni riportate da TMW ha spiegato che la pandemia potrebbe avere ripercussioni sul calendario calcistico per almeno un paio di anni: “Se il virus si svilupperà in modo più capillare e serio, credo che diventerà un problema per il calendario internazionale. Con le competizioni che si sposterebbero da un anno all’altro, poi ci sarebbe il Mondiale in Qatar a metà stagione. Dobbiamo però aspettare e vedere quanto inciderà”.

