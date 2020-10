Dalla Francia – Il Covid spaventa l’Uefa, Europeo ancora a rischio

MILANO – Lo scorso marzo la Uefa ha preferito rinviare di un anno l’Europeo, posticipandolo all’estate 2021. Tuttavia la situazione legata alla pandemia da Covid-19 è peggiorata in tutto il mondo nelle ultime settimane e, stando a quel che riferisce il quotidiano francese L’Equipe, tra i vertici Uefa si starebbe già riflettendo sull’eventualità di posticipare ancora – oppure annullare – la competizione. Mancano ancora molti mesi ed è presto per prendere una decisione definitiva, ma il rischio che l’Europeo non si giochi neppure nel 2021 è concreto.