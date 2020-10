Serie A – Il presidente Dal Pino positivo al Covid

MILANO – Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, è risultato positivo al Coronavirus. Ieri si sono manifestati i primi sintomi con tosse e febbre, che hanno indotto Dal Pino a fare il tampone e a partecipare alla riunione con Gravina e Spadafora soltanto in videoconferenza, dalla sua abitazione. Il tampone, poco fa, ha dato esito positivo ed è partita subito la caccia ai contatti avuti da Dal Pino negli ultimi giorni. Come riferisce Il Corriere della Sera, il presidente della Serie A avrebbe trascorso il fine settimana in montagna, proprio in compagnia di Gravina, che ora dovrà fare a sua volta il tampone.