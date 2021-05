Semplici a Sky Sport: “Questo risultato corona quanto fatto”

Ecco le parole del tecnico rossoblu

Sulla presunta festa pre-gara - “Un po’ di festa l’abbiamo fatta perché la matematica ci dava la salvezza. Abbiamo bevuto una birretta (ride, ndr). Devo dar merito a questi ragazzi per il percorso fatto, ci siamo rimessi in discussione e anche stasera abbiamo dimostrato questo: contro una grande squadra come il Milan abbiamo fatto una grande prestazione. L’avevamo preparata bene perché pensavamo di doverci giocare la salvezza. Complimenti ai ragazzi”.

Una delle partite più belle? - “Davanti ad un avversario forte come il Milan che ultimamente ha fatto grandi vittorie venire qua e creare anche tante occasioni… È stato bravissimo Donnarumma. Noi abbiamo rischiato poco, siamo stati con le linee strette per impedire ai loro trequartisti di fare le solite giocate”.

Sulla salvezza, molla mentale o scelte tecniche? - "È stata una molla mentale dove ho messo davanti agli occhi dei calciatori cose che facevano finta di non guardare. Nei 95 minuti non eravamo sempre squadra. Si era creata una situazione di malcontento nello spogliatoio e non ce lo volevamo dire. Al mio arrivo avevano 15 punti, leggendo la classifica sembrava impossibile. Poi però mi sono accorto che c'erano problematiche. Siamo stati bravi, col presidente e col direttore, a risolvere questi problemi".

Su Godin - "Lo conosciamo bene, è una guida per noi ma come lui anche altri come Joao Pedro, Nainggolan e Pavoletti. Bisognava fare qualcosa di diverso, soprattutto col lavoro a livello mentale, cioè che tutti avessero la gioia di fare la corsa in più per il compagno. Questo ci ha trasformato in squadra".

Resti e punti all'Europa League? - "Devo andare con calma, fare il mio percorso. Mi auguro di poter fare un altro step, ora festeggiamo la salvezza e poi penseremo al futuro".