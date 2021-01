Romero: “Sfida durissima, ma siamo pronti. Ibrahimovic? Tra i migliori di sempre”

MILANO – Nella formazione schierata per affrontare il Milan Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha deciso di dare fiducia a Cristian Romero. Sarà quest’ultimo, infatti, a guidare la retroguardia nerazzurra, affiancato da Rafael Toloi e Berat Djimsiti. Durante il pre partita, il centrale è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Ho già affrontato il Milan quando vestivo la maglia del Genoa. Ricordo bene quella partita, ma da allora sono cresciuto e migliorato molto. Sappiamo che il Milan è una grande squadra ed è in fiducia. A metà campionato è ancora in testa alla classifica e ciò significa che ha dei valori importantissimi. Noi però dobbiamo continuare così. E’ vero che nelle ultime due gare di campionato non abbiamo vinto, ma stiamo bene e siamo pronti a questa sfida. Dobbiamo dare tutto sul campo per tornare a casa con un bel risultato”.

SU IBRAHIMOVIC – “La forza di Zlatan si conosce, è sotto gli occhi di tutti. E’ indubbiamente uno dei più forti attaccanti di sempre e della Serie A attuale. Dobbiamo provare ad arginarlo, anche se è molto complicato. Il Milan sta facendo bene, ma noi crediamo nelle nostre qualità e siamo consapevoli dei nostri mezzi”.

Sempre ai microfoni di Sky Sport, ha parlato anche Umberto Marino, direttore generale della società bergamasca, rilasciando alcune brevi dichiarazioni: “Gomez al Siviglia? Sto leggendo anch’io le notizie che escono su di lui, ma probabilmente ne sapete più voi di noi. Oggi abbiamo una partita fondamentale e difficilissima, contro la capolista, quindi non possiamo permetterci di pensare ad altre cose. Restiamo concentrati esclusivamente sul campo”. >>> E proprio l’infortunio di Simakan ribalta totalmente i piani di Maldini: ecco i cinque nuovi obiettivi di Maldini per la difesa a gennaio <<<