MILANO – Arriva l’ufficialità di una nuova operazione di calciomercato in Serie A. Si tratta del Napoli, che ha ceduto in prestito Amin Younes, in Bundesliga. Ecco il comunicato della società partenopea sull’operazione appena conclusa.

“La SSC Napoli ufficializza il trasferimento di Amin Younes all’Eintracht Francoforte con la formula del prestito biennale, con diritto di opzione per acquisto definitivo“.