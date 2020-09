Notizie Serie A – UFFICIALE: Hickey nuovo calciatore del Bologna

MILANO – Adesso è ufficiale, Aaron Hickey è un nuovo calciatore del Bologna. La società rossoblù, infatti, ha ufficializzato l’arrivo del terzino sui suoi profili social. L’ex calciatore degli degli Hearts, squadra scozzese, nei mesi scorsi era stato accostato anche al Milan. I rossoneri infatti sono sempre alla ricerca di un terzino per la prossima stagione, ma il giocatore, che in questa stagione è retrocesso in Serie B con la sua squadra, aveva attirato molti club pronti. Il Bologna però è stato più veloce, riuscendo ad arrivare prima anche del Bayern Monaco, Celtic e Lione. Niente da fare, Aaron Hickey giocherà per Sinisa Mihajlovic.