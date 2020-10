Notizie Serie A – Napoli: Zielinski e un collaboratore positivi al Covid-19

MILANO – Ancora due nuove positività al Covid-19 nella Serie A, dopo i tanti casi che hanno interessato il Genoa e che hanno portato al rinvio della gara tra i rossoblù e il Torino. Questa volta è il Napoli la squadra interessa, dato che il secondo giro di tamponi ha evidenziato i casi di Piotr Zielinski e di un collaboratore dello staff di Gennaro Gattuso.

Un nuovo giro di tamponi per la squadra partenopea è previsto per domani mattina. Una scelta legata alla gara di Torino, contro la Juventus, per far disputare la partita con maggiori sicurezze.