MILANO – “Urbano Cairo sta effettuando gli accertamenti del caso, manifesta febbre non elevata e non necessita di ossigenoterapia“. Questo il bollettino medico sulle condizioni di Urbano Cairo, il presidente del Torino è ricoverato presso il reparto di Malattie infettive dell’Ospedale San Paolo di Milano. Come riporta Tuttosport. Il numero uno dei granata è risultato positivo al Covid-19.