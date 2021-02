Milan-Inter, top e flop: si salva solo Donnarumma. Romagnoli peggiore in campo

MILANO – Il Milan ha incassato la seconda sconfitta consecutiva in campionato – senza segnare neppure un gol – perdendo la stracittadina in questa ventitreesima giornata di campionato. Una partita dominata per larghi tratti dall’Inter, che ha trovato subito la via del gol con Lautaro Martinez. La reazione avuta dal Diavolo ad inizio ripresa non ha impedito alla squadra di Conte di conquistare i tre punti, portandosi a quattro lunghezze di vantaggio sulla banda Pioli. Una sconfitta che pesa sul morale della squadra rossonera e sulla classifica. Il campionato, tuttavia, è ancora molto lungo e adesso il Milan è chiamato ad una reazione d’orgoglio per non vanificare tutto quel che di buono ha fatto nella prima metà della stagione.

TOP – L’unico giocatore tra le fila rossonere ad aver fornito una prova sufficiente è Gigio Donnarumma. L’estremo difensore ha provato a salvare il salvabile con i suoi interventi. Nel primo tempo si oppone a Perisic con una bella parata bassa, mentre nella ripresa, a tu per tu con Lukaku, respinge con i piedi il tiro a colpo sicuro del centravanti belga. Parate che non sono servite ad evitare la sconfitta, ma che comunque hanno permesso al Milan di non soccombere con un punteggio più pesante.

FLOP – Nella pessima prestazione generale offerta dal Milan, il peggiore in campo risponde al nome di Alessio Romagnoli. Per nessun difensore è semplice provare ad arginare Lukaku, ma il giocatore interista fa praticamente quello che vuole, riuscendo ad eludere la marcatura del numero 13 rossonero. E’ proprio Lukaku che fornisce a Lautaro l’assit in occasione del primo gol ed è lo stesso attaccante belga a chiudere i conti con la rete del definitivo 0-3. Romagnoli, dal canto suo, soffre continuamente le sortite offensive dell’Inter e sbanda dall’inizio alla fine della partita, assieme ai suoi compagni di reparto.