Calciomercato Milan – Disfatta derby e Maldini si muove subito: “Che colpo dal Bayern!”

MILANO – Il mercato del Milan non si ferma. Maldini, Massara e Gazidis infatti devono allestire una squadra all’altezza in vista di una possibile Champions League. Qualora la classifica del Milan dovesse infatti confermarsi a questi livelli, i rossoneri saranno chiamata ad un importante salto di livello. Questo deve essere sia dal punto di vista qualitativo, sia quantitativo. Impegni duri e stimolanti dal punto di vista fisico richiedono una rosa larga ed equilibrata. A questo sta lavorando da tempo la dirigenza rossonera. Un reparto che potrebbe necessitare di particolari attenzioni è l’attacco.

L’IPOTESI DAL BAYERN MONACO, SUGGESTIONE CHE PIACE AI TIFOSI – Un nome sul taccuino è quello di Kingsley Coman. Calciatore giovane ma dalla sicura esperienza. Uomo duttile, proprio come quelli che piacciono a pioli. Nonostante il destro naturale, si trova a suo agio partendo da sinistra vista la predisposizione a rientrare verso l’interno dell’area. Incursore, bravo nei passaggi, realizza diversi assist, ha un ottimo dribbling e va anche in pressing rientrando ad aiutare a centrocampo.

LE PAROLE DEL QUOTIDIANO TEDESCO E IL POSSIBILE NUOVO “CASO ALABA” – La situazione di Coman al Bayern Monaco è abbastanza delicata. Secondo quanto riferisce ‘tz.de’, la società bavarese è al lavoro su tre rinnovi: quello di Goretzka (il più urgente perché in scadenza 2022). Poi quello di Kimmich (destinato ad essere futuro capitano della squadra). Ingine quello relativo a Kingsey Coman. Proprio l’attaccante francese, secondo il portale tedesco, si candida ad essere il nuovo ‘caso Alaba’ per il Bayern. Nessun segnale di prolungamento arriva dalle parti, nonostante la scadenza si avvicini. Ecco dunque che il Milan, ma non solo è già alla finestra. Obiettivo assicurarsi un giocatore dal grande avvennire e dal sicuro passato. Con la Champions League da affrontare insomma, il suo nome sembra essere proprio quello giusto per Pioli. >>> E intanto sono addirittura sei i big a rischio addio: per Maldini e Massara sono giorni decisivi! <<<