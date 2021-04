Milan, Massara: “Donnarumma? Speriamo di trovare un accordo”

Parla il direttore sportivo rossonero.

SU DONNARUMMA - "La nostra posizione non cambia. Abbiamo fiducia totale in Gigio e ci auguriamo che si possa trovare un'intesa. Ora però siamo tutti concentrati, a partire da Donnarumma, su queste ultime partite della stagione. Maignan? Il Milan è vigile sul mercato, in tutti i ruoli. In questo momento, però, non è nostra intenzione andare su un altro portiere. Siamo ancora fiduciosi e speriamo di trovare un accordo".