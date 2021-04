Ambrosini: “Donnarumma? Posso dirgli che 18 anni al Milan per me sonno valsi tutto”

Massimo Ambrosini, ex calciatore rossonero, si è così espresso a Radio Sportiva sul rinnovo di Donnarumma

MILANO - Massimo Ambrosini, ex calciatore rossonero, si è così espresso a Radio Sportiva sul rinnovo di Donnarumma alla vigilia di Lazio-Milan, sfida valida per la 33esima giornata di Serie A in programma lunedì 26 aprile alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma: "Con Donnarumma condivido amore e militanza per quella maglia, io posso dirgli che 18 anni in quella squadra per me sono valsi tutto, a differenza sua non ho avuto l'opportunità di scelta che ha lui. L'ambizione deve seguire il progetto della società, in questo momento anche un piazzamento è importante, il consiglio andrebbe riferito a un sentimento che lui ha ben forte verso la società, l'aspetto economico ha il suo valore, ritengo che lui possa avere voce in capitolo notevole per non farsi ingolosire troppo. E' il portiere più forte del mondo in questo momento, per il Milan sarebbe l'acquisto più importante della stagione prossima"