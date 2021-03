Massara a DAZN – “Oggi ci aspettiamo risposte. Soddisfatti di Tomori”

MILANO – Il d.s. del Milan Ricky Massara è intervenuto ai microfoni di DAZN durante il prepartita di Milan-Udinese. Ecco le sue parole:

PROVA DEL NOVE – “Una gara importante e delicata contro un avversario forte, ci aspettiamo risposte”.

SU TOMORI – “Il ragazzo ha dimostrato di essere forte, si è integrato bene. Siamo convinti delle sue qualità, c’è un diritto di riscatto molto alto e valuteremo se andare avanti ma siamo molto soddisfatti del suo impatto finora”.

SU CALHANOGLU – “La presenza del giocatore non è un segnale particolare, ci parliamo tutti i giorni a Milanello. Stiamo parlando con gli agenti dei giocatori in scadenza per provare a trovare un accordo. In questo momento di crisi dobbiamo ringraziare la società che sta facendo sforzi per trovare un’intesa che speriamo di celebrare presto”.

SULL’INFORTUNIO DI IBRAHIMOVIC – “Vedremo se dovrà stare fuori così a lungo. Siamo tutti dispiaciuti per tutti i giocatori indisponibili, è una stagione così logorante che dobbiamo tenere conto degli infortuni. Siamo preparati per queste evenienze”.

VISTO IBRAHIMOVIC A SANREMO? – “Ieri sera c’era la partita, abbiamo visto i resoconti di oggi e pare sia stato grande anche sul palco di Sanremo“.