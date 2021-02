Costacurta: “Maldini determinante nel rilancio del Milan. Scudetto? Vi dico la favorita”

MILANO – La leggenda rossonera Alessandro Costacurta, oggi opinionista per Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Fanpage.it della lotta Scudetto in Serie A: “Credo che l’Inter sia la favorita, non solo perché sta acquisendo sempre più entusiasmo e fiducia nei propri mezzi, ma anche perché le sue dirette concorrenti sono impegnate nelle coppe, che inevitabilmente portano via tante energie, sia fisiche che mentali”.

SU INTER E MILAN – “La squadra nerazzurra ha giocatori maggiormente abituati a un certo tipo di partite e di obiettivi. Nelle gare importanti, a livello di esperienza, ci sono attualmente differenze enormi tra queste due compagini. Nel Milan ci sono forse due giocatori che hanno esperienza internazionale, Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer. Per il resto quella rossonera è una squadra estremamente giovane, poco abituata a un certo tipo di partite e a gestire determinate pressioni”.

SU PAOLO MALDINI – “E’ stato fondamentale per il rilancio del club. Si è creata una simbiosi incredibile insieme a Frederic Massara, ma anche prima assieme a Zvone Boban. Hanno puntato su giocatori che sulla carta non sembravano così bravi, ma si sono invece rivelati profili pazzeschi, che sono migliorati tantissimo. L’alchimia con l’allenatore è molto importante, così come il rapporto tra dirigenti e calciatori. Paolo ha messo in atto quella richiesta di chiarezza che usavamo anche noi al Milan. Il gruppo ha avuto la meglio in questo senso”.

SU IBRA, LUKAKU E RONALDO – “Penso che il più difficile da marcare sia Lukaku, perché in area di rigore è capace letteralmente di spostarti. In realtà, quando hai da coprire trenta metri di campo alle tue spalle, Cristiano Ronaldo e Ibra li puoi anche marcare, perché non hanno la velocità e la forza di portarti che possiede Lukaku, il quale sui cinquanta metri può arrivare ai sei secondi”.