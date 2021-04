Le parole prepartita di Milan-Sampdoria

Rivivi le parole del prepartita di Milan-Sampdoria

MILANO - Nel prepartita di ieri tra Milan e Sampdoria sono intervenuti, alle varie emittenti tv, Alexis Saelemaekers e Manolo Gabbiadini. Ecco le loro parole:

Saelemaelers, a MilanTV e Sky Sport

Le parole del belga a MTV

Le ultime dieci partite dopo la sosta: "Penso che adesso dobbiamo pensare al campionato. Arrivo da una squadra in cui ci sono idee diverse ma ora dobbiamo mettere in pratica tutto quello che ci dice il mister a Milanello e provare a conquistare i tre punti".

L'emergenza infortuni è quasi finita: "La squadra adesso è quasi completa, è stato un periodo difficile senza tanti giocatori importanti. oggi dobbiamo dimostrare che siamo una squadra forte".

Sul suo ruolo preferito: "Non ho un ruolo che mi piace di più, quando sono in campo provo a fare tutto quello che posso fare per aiutare la squadra, è questo l’importante per me".

Le parole del belga a Sky Sport

Sulla classifica: "Pensiamo partita dopo partita, vedremo alla fine dove saremo. Dovremo fare di tutto per arrivare più in alto possibile".

Sul ruolo: "Per me non cambia niente, darò il massimo ovunque il mister mi dica di giocare".

Manolo Gabbiadini a Sky Sport

Sugli infortuni: "E' stata un'annata difficile per me ma fa parte del calcio, adesso sto rientrando, spero di non fermarmi più".

Sulla Samp: "Devo tanto a questa società, sono molto contento di quello che abbiamo fatto, è un qualcosa di importante"