Tassotti: “I rossoneri meritano la Champions. Pioli? E’ da Milan”

MILANO - Tra poche ore Lazio e Milan scenderanno in campo allo stadio Olimpico. Il Milan attualmente ha otto punti in più rispetto alla compagine capitolina che, tuttavia, deve ancora recuperare una partita. La squadra rossonera cerca punti per tenere a distanza le inseguitrici e provare a riprendersi il secondo posto che, da ieri sera, è occupato dall'Atalanta. La Lazio, dal canto suo, deve vincere per poter continuare a coltivare l'obiettivo di rientrare in Champions. Mauro Tassotti, doppio ex di questa sfida, ne ha parlato attraverso un'intervista concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.