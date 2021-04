La Serie A – Arriva la norma anti Super Lega

Ecco le modifiche dell'articolo 16 NOIF e le parole di presidente Gravina

Redazione Il Milanista

MILANO - La Super League stava per creare un vero e proprio terremoto nei campionati nazionali. Motivo per cui la FIGC oggi ha preso le dovute precauzioni modificando, su proposta del numero uno della FIGC Gabriele Gravina, l'articolo 16 delle Noif (Norme organizzative interne federali), che varrà anche per l'adesione a gare e tornei e amichevoli.

Il nuovo testo dell'articolo 16 Noif

"Ai fini della iscrizione al campionato la società si impegna a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla Fifa, dalla Uefa e dalla Figc. La partecipazione a campionati di natura privatistica comporta la decadenza dell'affiliazione. Si tratta di un aut aut già dato in tempi non sospetti. Chi continua a essere intransigente sarà sanzionato".

Le parole di Gravina

PROVVEDIMENTI - "Anche con l'esclusione dalle competizioni internazionali. Chi ha interpretato la Superlega come un atto di semplice debolezza da parte di alcune società che vivono difficoltà economiche, sbaglia. Al momento non abbiamo notizia di chi è rimasto e chi è uscito. Questa norma verrà inserita nelle licenze nazionali e poi sarà incardinata nel codice di giustizia sportiva. Se, entro la scadenza delle domande ai campionati nazionali, qualcuno aderisce ad altri campionati di natura privatistica, è fuori".

"SUI PLAYOFF - "Il format deve tenere conto della riduzione di squadre, mi spiace solo di non aver centrato i tempi giusti. Non è un mistero la mia idea su playoff e playout, ora che ci sta pensando anche la Premier League è diventata di moda. Nessuno è profeta in patria ma spero possa servire da stimolo per riflessioni nel nostro mondo. Sono favorevolissimo, ma sono temi in cui ci confronteremo nell’ambito di riforma generale".

"SUL RITORNO DEL PUBBLICO NEGLI STADI - "Abbiamo presentato la richiesta di apertura a una parte di pubblico per eventi importanti anche nel mese di maggio come la finale di Coppa Italia".