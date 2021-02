Lautraro a DAZN: “Contenti di esseri primi. Fatta un’ottima partita”

MILANO – Al termine della vittoria per 3 a 0 nel derby di Serie A sul Milan ai microfoni di DAZN è intervenuto Lautaro Martinez, autore di una doppietta che non ha regalato i tre punti all’Inter e di conservare la vetta del campionato. Ecco le sue parole:

Sulla partita: “Siamo questi, siamo uniti e lavoriamo ogni giorno per dare il massimo e portare l’Inter più in alto possibile. Siamo molto contenti. Lottiamo tutti insieme, si vede in campo. Abbiamo sofferto tanto quest’anno per le eliminazioni in coppa, è l’unico obiettivo che rimane. Stiamo lottando per quello”.

Su Lukaku: “Può migliorare tanto, è giovane ed è un ragazzo che lavora e si mette a disposizione. È una grande persona. Siamo contenti di averlo con noi”.

Su Handanovic: “È sempre pronto, siamo contenti perché quando abbiamo bisogno c’è sempre. Abbiamo fare un’ottima partita e siamo contenti per i tre punti”.