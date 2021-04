Milan, Kjaer: “Non vogliamo vanificare tutto il lavoro svolto”

Le parole del difensore rossonero.

MILANO - Il difensore del MilanSimon Kjaer, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall'inizio della sfida contro la Lazio: "Tutte le partite adesso sono come delle finali. Ci siamo preparati bene, sappiamo che sarà una sfida molto difficile ma sappiamo anche di poter vincere. Siamo fiduciosi. Dobbiamo affrontare la partita con la massima attenzione. Gli stimoli ci sono, soprattutto ora che non siamo più secondi. Bisogna fare il massimo per provare a vincere questa partita, che è importantissima nella corsa Champions. Non possiamo buttare tutto il lavoro che abbiamo svolto sinora. Siamo ottimisti e abbiamo una grande voglia di dimostrare di aver fatto un gran lavoro".