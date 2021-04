Milan, Stefano Pioli e la corsa Champions dei rossoneri

L'allenatore del Milan ha parlato della corsa Champions della sua squadra, in vista della prossima in programma, contro la Lazio

"Sicuramente ci meritiamo questo posto fra le prime 4. Queste 32 partite ci hanno detto che siamo stati i più forti di tutti dopo l'Inter. Ora siamo qui e abbiamo grandi ambizioni e il nostro grande obiettivo ancora lì da centrare. Non siamo stati baciati dalla fortuna per essere dove siamo in questo momento: dobbiamo meritarcelo fino alla fine. In questo momento non dobbiamo ragione come se non andassimo in Champions. Ho sempre sostenuto e detto che siamo in 7: 4 saranno deluse questo sì, quindi ovvio che anche noi lo saremmo. Ma non vogliamo affatto pensarci".