Kjaer: “Importante ritrovare la vittoria a San Siro, ora 7 finali”

MILANO - Simon Kjaer, difensore danese del Milan, è stato intervistato dai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta col Genoa al Meazza: "Sono tre punti importanti, soprattutto perché venivamo da sette partite a San Siro senza vincere. Alla fine abbiamo sofferto un po'. Avremmo dovuto chiudere la partita prima, ma c'è stato un passo in avanti rispetto alle ultime gare disputate qui a San Siro. Ho avuto l'occasione di segnare, ma purtroppo non ci sono riuscito per poco. L'importante, comunque, è che la squadra vinca. Secondo me abbiamo subito alcuni gol evitabili nel corso di alcune partite. Anche oggi abbiamo preso un gol che avremmo dovuto asso9lutamente evitare. Però abbiamo vinto e questa è la cosa fondamentale, ma sappiamo che si può sempre migliorare. Ora abbiamo sette finali e cerchiamo di arrivare il più in alto possibile, riportando il Milan dove deve stare".