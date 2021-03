Hellas Verona, Lazovic: “Il Milan ha giocato meglio, ma abbiamo dato tutto”

MILANO – Con il 2-0 rifilato all’Hellas Verona, il Milan ha conquistato il suo diciassettesimo successo in questo campionato, salendo a quota cinquantasei punti, sempre al secondo posto in classifica. Un risultato fondamentale nella corsa verso la Champions League, che permette anche di preparare con maggior serenità e fiducia il grande appuntamento europeo di giovedì sera, contro il Manchester United all’Old Trafford. Sperando, ovviamente, di iniziare a recuperare qualche pezzo del puzzle rossonero. Oggi, infatti, mancavano moltissimi titolari, ma il Diavolo ha espugnato il Bentegodi grazie a una grande prestazione delle sue seconde linee. Il Verona, dal canto suo, rimedia l’ottava sconfitta stagionale e resta all’ottavo posto in classifica, con trentotto punti. Ai microfoni ufficiali della società veneta, è intervenuto il calciatore gialloblu Darko Lazovic, il quale si è espresso sulla sfida di oggi.

LE SUE PAROLE – “Purtroppo è stata una partita molto difficile per noi. Sono d’accordo con quanto detto da mister Juric. Loro sicuramente hanno giocato meglio, meritando di vincere. Non so se i tanti impegni ravvicinati possano aver influito. Questa era la terza partita in una settimana, però ci stiamo allenando bene e la condizione fisica non ci manca. Loro l’hanno preparata molto bene e alla fine hanno vinto. Il Milan ha giocato meglio di noi e ha ottenuto meritatamente questi tre punti. Potevamo indubbiamente fare di più sul piano tecnico. Abbiamo sbagliato troppe giocate, a volte anche semplici, però abbiamo dato il massimo sul campo. L’atteggiamento non è mancato. Negli ultimi minuti potevamo anche segnare e riaprirla. Ci abbiamo provato fino alla fine e abbiamo avuto qualche occasione su palla inattiva, ma purtroppo è andata così. Siamo ovviamente dispiaciuti, speriamo di ripartire bene già dalla prossima sfida, contro il Sassuolo”.