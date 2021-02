Fonseca a Sky Sport: “Manca sempre qualcosa contro le grandi, è sempre qualcosa di dettagli”

MILANO – Al termine del match tra Roma e Milan, vinto dai rossoneri per 2 a 1, il tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:

SULLA PARTITA – “Il Milan ha creato occasioni sulle nostre palle perse. Abbiamo sbagliato i primi venti minuti, siamo entrati molto passivi. Contro una squadra come il Milan poi è difficile recuperare. Poi abbiamo giocato il nostro calcio e creato le nostre occasioni, ma sono mancati i primi venti minuti”.

SULL’ARBITRAGGIO – “Non voglio parlare dell’arbitro. E’ facile trovare scuse, ci sono cose che non mi sono piaciute ma non voglio trovare scuse”.

ERRORI – “Abbiamo perso tante palle in uscita, abbiamo permesso al Milan di uscire veloce, hanno recuperato palle vicino alla nostra area. Siamo stati passivi in difesa. Nel secondo tempo abbiamo rischiato, stavamo perdendo. E’ normale avere più spazi. Non abbiamo fatto bene nel primo tempo nella prima fase di costruzione. Abbiamo perso tanti palloni”.

SUL MILAN – “Sappiamo che quando recuperano la palla sono molto vicini a uscire. Rebic ha portato bene la palla. Non possiamo sbagliare in questo momento della gara“.

COSA MANCA PER VINCERE CONTRO LE BIG – “Manca sempre qualcosa contro le grandi, è sempre qualcosa di dettagli. E’ una questione difensiva”.