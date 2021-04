Carnevali a Sky Sport: “Le parole di De Zerbi? Pensiero condiviso dalla società”

Ecco le parole del dirigente neroverde ai microfoni di Sky Sport

DIFFICOLTA' NEL CALCIO -"I problemi sono tanti, il sistema calcio va rivisto. La Superlega non so quanto possa migliorare queste problematiche. E' preoccupante che la Superlega sia nata per le difficoltà dei grandi club. Dobbiamo cercare di essere uniti e non divisi. I problemi vanno risolti sedendoti al tavolo senza discussioni. Da parte nostra come Sassuolo dobbiamo guardare avanti, non dobbiamo portare rancore ma trovare tutti una soluzione a questo sistema perché non funziona. I 40 milioni di Scamacca? Noi possiamo chiedere la cifra che riteniamo giusta, se qualcuno non ha le possibilità per prenderlo non lo faccia. Mi preoccupa che le persone più preparate nel calcio pensino alla Superlega. Le squadre più piccole soffrono ancora di più".