ANSA – La Procura apre un fascicolo su Theo Hernandez e il post contro Pasqua

MILANO – In Spagna ribalzano notizie dell’interesse del Real Madrid per Theo Hernandez. Il terzino francese sarebbe uno degli obiettivi di Florentino Perez per rinforzare la squadra iberica in vista della prossima stagione. Un possibile ritorno del francese che porterebbe a un danno economico per i Galaticos di circa 35 milioni di euro.

Ma le notizie odierne su Theo Hernandez non sono finite. Ma bisogna tornare al match di San Siro di domenica sera contro il Napoli. Una sconfitta pesante che, probabilmente, ha tolto la formazione rossonera dalla lotta scudetto favorendo i cugini dell’Inter.

Ma tornando sull’ultima giornata di campionato il fischietto del match Fabrizio Pasqua a pochi minuti dalla fine ha mostrato un cartellino rosso al croato Ante Rebic, reo di aver rivolto frasi poco carine all’arbitro. Ma soprattutto l’uomo designato dall’AIA, Associazione Italiana Arbitri, non ha concesso un fallo da rigore al Milan dopo che l’ex di turno Tiemoue Bakayoko ha toccato, in area di rigore, Theo Hernandez. In questa azione Pasqua, al minuto 87′, decise di far continuare l’azione fino al fallo proprio del terzino rossonero su Osimhen, lanciato a rete. Dopo la review Pasqua ha preso la decisione di non concedere il rigore.

Una decisione che, a fine partita non è stata ben digerita da Theo Hernandez che, sul proprio profilo Instagram, pubblicò prima e rimorse poi un post denigratorio nei confronti del fischietto di Tivoli. L’immagine pubblicata era una foto dell’arbitro e ben quattro emoticon con il vomito. Inutile dire che nonostante sia stata cancellata il mondo del web l’ha potuta vedere e salvare.

Secondo quando appreso dall’Ansa, però, la Procura della FIGC ha aperto un fascicolo nei confronti di Theo Hernandez proprio per il post pubblicato a fine partita.