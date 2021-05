Milan perfetto, Torino asfaltato 7-0: un altro passo verso la Champions

Per la trentaseiesima giornata di Serie A si sfidano Milan e Torino. Sfida chiave per il Milan in ottica Champions League. Anche il Torino cerca punti per assicurarsi la permanenza nel massimo campionato italiano. Il Milan, reduce dalla fantastica vi

MILANO - Per la trentaseiesima giornata di Serie A si sfidano Milan e Torino. Sfida chiave per il Milan in ottica Champions League. Anche il Torino cerca punti per assicurarsi la permanenza nel massimo campionato italiano. Il Milan, reduce dalla fantastica vittoria in casa della Juventus, vuole dare continuità a gioco e risultati.

PRIMO TEMPO - Dopo i primi minuti iniziali nei quali le due squadre si sono studiate è uscito fuori il Milan di Stefano Pioli. Al minuto diciannove un gran gol da fuori area sblocca il match. Il sinistro di Theo Hernandez non lascia scampo a Sirigu. Subito dopo un'altra incursione del forte terzino rossonero mette in difficoltà la difesa granata: Kessie con un colpo di testa impegna il portiere del Torino, sulla ribattuta Castillejo colpisce il palo. Al ventiseiesimo arriva il raddoppio rossonero. Castillejo guadagna un calcio di rigore che viene trasformato da Franck Kessie, che si riscatta dopo l'errore contro i bianconeri. Verso la fine del primo tempo esce fuori la squadra di Nicola. Grazie ad un regalo di Hakan Calhanoglu il Torino ha l'occasione per poter rientrare in partita, ma Donnarumma salva tutto.

SECONDO TEMPO - Gran secondo tempo per il Milan. Non lascia scampo alla squadra di Nicola. Al 50esimo minuto Brahim Diaz sigla il 3-0. Al 62esimo arriva la doppietta di Theo Hernandez con su assist di Ante Rebic. Il croato sarà poi protagonista di una tripletta nell'arco di dodici minuti (gol arrivati al minuto sessantasette, settantadue e settantanove). Gli ultimi minuti sono solo di gestione. Stefano Pioli infatti dà spazio alle seconde linee inserendo in campo Dalot, Krunic, Meite, Mandzukic e Leao. Bruttissima figura per il Torino di Davide Nicola che soffre fin dall'inizio la prestazione dei rossoneri. Se i ragazzi del club rossonero continuassero a giocare in questo modo anche contro Cagliari e Atalanta la Champions League dovrebbe essere facilmente raggiungibile.